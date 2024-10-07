Никитин: Мы сделали некоторые вещи, которые непозволительны для командной игры

Главный тренерподвел итог матча против(3:4 Б).

«Неоднозначные эмоции от игры. Не умаляя заслуг соперника, мы сделали некоторые вещи, которые непозволительны для командной игры. С этим завтра разберемся. Думаю, этот вопрос надо завтра обязательно придушить.

Хоккей — командный вид спорта. В нем есть свои законы. И не всегда побеждает команда, которая играет лучше. А которая заряжена на то, чтобы выиграть сегодня. Мы хотели выиграть, однозначно. И я думаю, что болельщикам понравилась игра. Но есть такие внутренние законы, которые мы нарушили. Но мы в этом сами разберемся», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Команда Игоря Никитина по‑прежнему возглавляет Западную конференцию с 22 очками. СКА (17 очков) — на третьей строчке Запада.