ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен Хаг Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше
  • 21:26
    • Гол и два ассиста Лукаку обеспечили «Наполи» победу над «Комо»
  • 19:40
    • Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре
    Все новости спорта

    «Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в матче НХЛ

    «Баффало» — «Нью-Джерси»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Баффало Сэйбрз Нью-Джерси Дэвилз
    «Нью-Джерси» на чужой площадке одолел «Баффало» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Джерси»

    В составе гостей голы записали на свой счет Стефан Ноэсен, Джонатан Ковачевич, Нико Хишир и Пол Коттер.

    У «Баффало» единственную шайбу забросил Оуэн Пауэр.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Ноесен — 1, 8:39 — 0:1. Ковачевич — 1 (Зигенталер, Мерсер), 15:38 — 0:2. Хишир — 1 (Бастиан, Коттер), 23:29 — 0:3. Пауэр — 1 (Зукер, Байрам), 50:07 — 1:3. Коттер — 1 (п.в., Бастиан), 57:28 — 1:4Вратари: Луукконен — МаркстремБроски: 31 (7+11+13) — 23 (11+8+4)Штраф: 4 — 8

    В следующем матче «Нью-Джерси» вновь сыграет против «Баффало» уже завтра, 5-го октября в 17:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гаджиев финиширует Гафорова и защитит титул?
  • Гаджиев — Гафоров. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • «Спартак» продолжит побеждать?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Манчестер Сити» привычно разгромит «дачников»
  • «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 5 октября
  • Завтра в 16:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гаджиев — Гафоров
  • Бои
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие