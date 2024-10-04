«Баффало» — «Нью-Джерси»: счет матча 1:4, обзор голов

«Нью-Джерси» Фото: globallookpress.com
В составе гостей голы записали на свой счет Стефан Ноэсен, Джонатан Ковачевич, Нико Хишир и Пол Коттер.
У «Баффало» единственную шайбу забросил Оуэн Пауэр.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Ноесен — 1, 8:39 — 0:1. Ковачевич — 1 (Зигенталер, Мерсер), 15:38 — 0:2. Хишир — 1 (Бастиан, Коттер), 23:29 — 0:3. Пауэр — 1 (Зукер, Байрам), 50:07 — 1:3. Коттер — 1 (п.в., Бастиан), 57:28 — 1:4Вратари: Луукконен — МаркстремБроски: 31 (7+11+13) — 23 (11+8+4)Штраф: 4 — 8
В следующем матче «Нью-Джерси» вновь сыграет против «Баффало» уже завтра, 5-го октября в 17:00 мск.