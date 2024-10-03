Ротенберг: Против СКА каждая команда играет на пределе

Главный тренерподвел итог матча против минского(3:0).

«Аншлаг, атмосфера здесь фантастическая. Благодарен, что здесь проводится такая работа, собирается полный дворец. Дай бог, так будет во всех городах КХЛ. При такой поддержке совершенно другие эмоции, кураж.

Благодарен ребятам, сыграли солидно, выполнили установку. Да, были ошибки, будем тренироваться, не бывает идеальной игры. Отмечу соперника, "Динамо" играло самоотверженно. С ними всегда игры кость в кость. Мы свои моменты реализовали, а сопернику не дали. Здорово сыграл и Плешков, и вся команда в обороне.

Если без шуток, то спросите любого игрока в лиге, против СКА каждая команда играет на пределе. И следующий соперник будет стремиться провести свою лучшую игру в сезоне против нас. Сегодня было так же, с "Динамо" всегда тяжело играть, это сильный соперник, была хорошая, плотная игра. Без шуток, так и есть», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 15-ю очками в копилке. Минское «Динамо» — на 6-й строчке (12).