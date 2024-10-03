2-й таймПорту — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Порту» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
    Все новости спорта

    Ротенберг: Против СКА каждая команда играет на пределе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итог матча против минского «Динамо» (3:0).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Аншлаг, атмосфера здесь фантастическая. Благодарен, что здесь проводится такая работа, собирается полный дворец. Дай бог, так будет во всех городах КХЛ. При такой поддержке совершенно другие эмоции, кураж.

    Благодарен ребятам, сыграли солидно, выполнили установку. Да, были ошибки, будем тренироваться, не бывает идеальной игры. Отмечу соперника, "Динамо" играло самоотверженно. С ними всегда игры кость в кость. Мы свои моменты реализовали, а сопернику не дали. Здорово сыграл и Плешков, и вся команда в обороне.

    Если без шуток, то спросите любого игрока в лиге, против СКА каждая команда играет на пределе. И следующий соперник будет стремиться провести свою лучшую игру в сезоне против нас. Сегодня было так же, с "Динамо" всегда тяжело играть, это сильный соперник, была хорошая, плотная игра. Без шуток, так и есть», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 15-ю очками в копилке. Минское «Динамо» — на 6-й строчке (12).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Комо» забьют друг другу
  • «Наполи» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Леганес» и «Валенсия» не выявят победителя?!
  • «Леганес» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Ак Барс» справится с «Амуром» еще в одной домашней игре
  • «Ак Барс» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Казо — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бибулатов — Байдулаев
  • Бои
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие