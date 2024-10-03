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    Никитин: Отыгрались с непростого счета против непростой команды

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о матче против «Авангарда» (5:3).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Для нас важная победа, отыгрались с непростого счёта против непростой команды. Естественно, мы довольны, отреагировали солидно. По счёту второй период не получился, но я бы не сказал, что мы безобразно играли. Просто допустили удаление, и пересменка была неправильная, а Буше умеет исполнять такие вещи. Да, дали такому сопернику такое преимущество, но, с другой стороны, сами себя проверили.

    Пересменке можно, конечно, учить. Если шайба у партнёра — меняйся, если у соперника — то не надо меняться. Но где-то усталость влияет, не всегда же всё по букварю, ошибки происходят, потому что кто-то устал, кто-то неправильно разобрался. Системности в наших ошибках не было, скорее, стихия такая», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    «Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 21 очком. «Авангард» с 9 очками на 8-й строчке таблицы «Востока».

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