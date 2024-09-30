Звягин о победе «Авангарда»: В начале не получалось, но набирали обороты весь матч

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(3:2).

«Хотел бы поздравить многочисленных болельщиков "Авангарда" с такой долгожданной победой. Наверное, за это недолгое время прошли практически через все эмоции, которые можно представить. Ждали этой игры, хотели, чтобы ребята сыграли уверенно, раскрепощённо. В начале это не получалось, но набирали обороты весь матч и, даже проигрывая 0:2, не опустили руки, продолжали биться, сражаться, нашли возможность забить. Во втором периоде два гола, ну и в концовке такой гол мастера Спунер забил. Хорошая победа, рад за ребят и болельщиков.

При счёте 0:2, конечно, мне нужно было держать эмоции, потому что нужно руководить командой, искать пути исправления ситуации. Второй гол "Сибири" настолько уж был нелогичный: у Рейнгардта проскользнул конёк, они продлили по борту, неимоверный отскок, и они вываливаются на голевой момент. Но подбадривали ребят, просили продолжать. И, как я уже сказал, никто не опускал руки, звено Николишина здорово сыграло, забили важный гол, а потом Линден нанёс отличный бросок.

Ребята старались по заданию играть и в первом периоде, но шайба не держалась. У нашего первого звена ещё проходил короткий пас, а остальные звенья немного суетились, как будто находились под впечатлением, что соперник всегда очень быстро, поэтому отбрасывались. И в перерыве пришлось взбодрить в плане того, что нужно играть уверенно, держать шайбу и двигаться с ней. Всё улучшалось, а третий период был лучший для нас. Фактически оставили соперника без шайбы.

Спунер удивил. Ещё перед подписанием контракта он говорил, что много катается, готовится, держит себя в тонусе, но у него были перелёты длительные, плюс с командой тренировался только пару раз. Надеюсь, что сегодня он не только на лёгкости сыграл, что у него не будет каких-то ям функциональных. Сегодня сыграл около 17 минут, поддерживал темп, выглядел здорово», — цитирует Звягина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Локомотива» 3-го октября.