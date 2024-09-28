«Спартак» — ЦСКА: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

на своей площадке обыграл(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Спартака» 2 гола записали на свой счет Андрей Миронов и Герман Рубцов.

В составе ЦСКА шайбы забросили Иван Дроздов и Руслан Исхаков.

В овертайме сильнее оказался «Спартак». Победный гол на счету Николая Голдобина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Миронов — 2 (Принс, Галимов), 7:50 — 1:0. Дроздов — 1 (Каменев), 39:59 — 1:1. Рубцов — 1 (Бычков, Филин), 46:00 — 2:1. Исхаков — 5 (Карнаухов), 49:44 — 2:2. Голдобин — 2 (Мальцев), 62:28 — 3:2Вратари: Николаев — ПросветовБроски: 37 (11+11+12+3) — 32 (13+6+12+1)Штраф: 2 — 8

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции (13).