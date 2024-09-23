Разин: Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:3).

«Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время. У команды появился рисунок, игра. То, что нам приносило результат в прошлом сезоне, работало до счета 4:0, после получили удаления.

Третий период играли хорошо, хоть и пропустили в меньшинстве, но героически выстояли. Все забыли, едем дальше», — сказал Разин на пресс-конференции.

После этого матча «Металлург» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 6-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 4-й позиции (10). В следующем матче подопечные Разина сыграют против «Спартака» 25-го сентября.