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    Разин: Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:3).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время. У команды появился рисунок, игра. То, что нам приносило результат в прошлом сезоне, работало до счета 4:0, после получили удаления.

    Третий период играли хорошо, хоть и пропустили в меньшинстве, но героически выстояли. Все забыли, едем дальше», — сказал Разин на пресс-конференции.

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    • После этого матча «Металлург» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 6-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 4-й позиции (10). В следующем матче подопечные Разина сыграют против «Спартака» 25-го сентября.

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