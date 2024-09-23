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    Дубли Петунина и Коробкина помогли «Металлургу» обыграть «Салават Юлаев»

    «Металлург» — «Салават Юлаев»: счет матча 5:3, обзор голов

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    «Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Александр Петунин — нападающий «Металлурга»
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    Александр Петунин — нападающий «Металлурга»

    В составе хозяев дублями отметились Александр Петунин и Егор Коробкин. Еще одну шайбу забросил Дмитрий Силантьев.

    У «Салавата Юлаева» голы записали на свой счет Шелдон Ремпал, Михаил Науменков и Джош Ливо.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
    Голы: Силантьев — 2 (Яковлев), 17:13 — 1:0. Петунин — 2 (Грасс), 24:51 — 2:0. Петунин — 3 (Паливко, Пресс), 27:02 — 3:0. Коробкин — 2 (Пресс, Маклюков), 30:16 — 4:0. Ремпал — 3 (бол., Хмелевский, Ливо), 36:01 — 4:1. Науменков — 1, 39:07 — 4:2. Ливо — 4 (бол., Хмелевский, Тодд), 48:02 — 4:3. Коробкин — 3 (п.в., Джонсон, Набоков), 59:42 — 5:3Вратари: Набоков — Вязовой (58:41 — 59:42)Броски: 30 (13+9+8) — 24 (4+13+7)Штраф: 8 — 8

    После этого матча «Металлург» занимает 9-е место в таблице Востока с 6-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 4-й позиции (10 баллов).

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