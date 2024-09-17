«Адмирал» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

Владивостокскийодержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев льда.

Автором дубля в составе «Адмирала» стал чешский защитник Либор Шулак. Остальные шайбы в ворота соперника забросили Егор Петухов, Павел Шэн, Артем Николаев, Джек Родевальд и Степан Старков.

У гостей отличился канадский нападающий Брэндон Ип.

«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции — 5 очков. «Куньлунь» находится на пятой строчке на Западе — шесть очков.

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В следующем матче «Адмирал» сыграет 20 сентября с московским «Динамо», а «Куньлунь» днем ранее встретится с «Сибирью».