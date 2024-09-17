«Адмирал» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

Либор Шулак Фото: globallookpress.com
Игра во Владивостоке завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев льда.
Автором дубля в составе «Адмирала» стал чешский защитник Либор Шулак. Остальные шайбы в ворота соперника забросили Егор Петухов, Павел Шэн, Артем Николаев, Джек Родевальд и Степан Старков.
У гостей отличился канадский нападающий Брэндон Ип.
«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции — 5 очков. «Куньлунь» находится на пятой строчке на Западе — шесть очков.
В следующем матче «Адмирал» сыграет 20 сентября с московским «Динамо», а «Куньлунь» днем ранее встретится с «Сибирью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)
Голы: Петухов — 4 (Шестаков, Грман), 4:09 — 1:0. Шулак — 3 (Старков, Грман), 5:56 — 2:0. Йип — 1 (бол., Юрчо, О`Риган), 16:38 — 2:1. Шулак — 4 (Родуолд, Фьоре), 22:57 — 3:1. Шэн — 2 (Гутик, Старков), 38:29 — 4:1. Николаев — 1 (Шэн, Гутик), 39:48 — 5:1. Родуолд — 2 (Завгородний, Фьоре), 41:28 — 6:1. Старков — 2 (бол., Гутик, Шэн), 53:49 — 7:1Вратари: Демченко — Смит (Волков, 40:00)Штраф: 10 — 12Броски: 47 (16+15+16) — 20 (8+9+3)