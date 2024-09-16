Кожевников: Не сомневался, что старт в КХЛ у Кузнецова будет тяжелым

Двукратный олимпийский чемпионоценил игру нападающего СКАна старте сезона в КХЛ.

Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Не сомневался, что старт в КХЛ у Кузнецова будет тяжелым. Уже говорил о том, что с "Вашингтоном" в последние годы соперники играли открыто, все понимали, что возрастную команду можно перебегать — и было много свободных зон, открытого хоккея от ворот до ворот. Такой стиль Кузнецову удобен.

А в КХЛ против СКА играют совсем по-другому. Как на предсезонке "Сочи", который просто встал у своих ворот и отбивался. Вот и Кузнецова вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством, поощряющим мелкий фол...

Кузнецов — мастер. Поэтому ближе к ноябрю он приспособится к такому хоккею, войдет в ритм лидера.

Но на энхаэловскую вольницу здесь точно не нужно рассчитывать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

Напомним, в конце июля Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА.