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    Кожевников: Не сомневался, что старт в КХЛ у Кузнецова будет тяжелым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА КХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру нападающего СКА Евгения Кузнецова на старте сезона в КХЛ.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    «Не сомневался, что старт в КХЛ у Кузнецова будет тяжелым. Уже говорил о том, что с "Вашингтоном" в последние годы соперники играли открыто, все понимали, что возрастную команду можно перебегать — и было много свободных зон, открытого хоккея от ворот до ворот. Такой стиль Кузнецову удобен.

    А в КХЛ против СКА играют совсем по-другому. Как на предсезонке "Сочи", который просто встал у своих ворот и отбивался. Вот и Кузнецова вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством, поощряющим мелкий фол...

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    • Кузнецов — мастер. Поэтому ближе к ноябрю он приспособится к такому хоккею, войдет в ритм лидера.

    Но на энхаэловскую вольницу здесь точно не нужно рассчитывать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

    Напомним, в конце июля Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА.

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