Ковальчук высказался о возможном продолжении карьеры

Бывший нападающий сборной России и клубов НХЛпризнался, что пока не знает, будет ли играть в новом сезоне.

В прошлом сезоне 41-летний Ковальчук играл в КХЛ за «Спартак». В его активе 8 (4+4) очков в 25 матчах.

«В четверг буду болеть за наших ребят в матче КХЛ с "Динамо". Сейчас пока больше посвятил себя семье, потому что начался учебный год, вся семья здесь, проводим вместе время. Ну и так я поддерживаю форму, поэтому посмотрим.

Посмотрим, думаю, что пройдет время, и я официально скажу, что я буду делать дальше.

Сейчас я всегда рядом с ребятами, тренерским штабом из "Спартака", переживаем, болеем за команду», — приводит ТАСС слова Ковальчука.