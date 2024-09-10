Епанчинцев о поражении «Сибири»: Где-то не выручили на последнем рубеже

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:8).

«Наверное, два периода играли, а матч длится 60 минут. Череда ненужных ошибок, развалились в третьем периоде. Всю команду и вратарей двух, да…

Можно сказать, что где-то не выручили на последнем рубеже, игроки не выручили. Но что-то нащупали в первых двух периодах, была видна игра, хорошее движение, правильно действовали без шайбы. Нужно сделать правильные выводы после сегодняшней игры», — передает слова Епанчинцева Чемпионат.

После этого матча «Сибирь» занимает последнее 12-е место в таблице Востока без набранных очков. В следующем поединке подопечные Епанчинцева сыграют против «Северстали» 12-го сентября.