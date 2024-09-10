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    Епанчинцев о поражении «Сибири»: Где-то не выручили на последнем рубеже

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь ЦСКА
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:8).

    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»
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    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»

    «Наверное, два периода играли, а матч длится 60 минут. Череда ненужных ошибок, развалились в третьем периоде. Всю команду и вратарей двух, да…

    Можно сказать, что где-то не выручили на последнем рубеже, игроки не выручили. Но что-то нащупали в первых двух периодах, была видна игра, хорошее движение, правильно действовали без шайбы. Нужно сделать правильные выводы после сегодняшней игры», — передает слова Епанчинцева Чемпионат.

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    • После этого матча «Сибирь» занимает последнее 12-е место в таблице Востока без набранных очков. В следующем поединке подопечные Епанчинцева сыграют против «Северстали» 12-го сентября.

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