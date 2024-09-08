Воробьев о победе ЦСКА: Начало средненькое, потом разбежались, все наладилось

Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА Фото: globallookpress.com
«Начало средненькое, потом разбежались, всё наладилось. Порадовало сегодня большинство. Немного подзависли в первом периоде, может, из-за первой домашней игры, это обновлённая команда. Но потом раскрутились.
Сегодня команда в атаке сыграла хорошо во всех 3-х периодах? Первый период мне не очень понравился. Может, это связано с тем, что первая игра дома.
Игра Исхакова? У него очень хороший хоккейный интеллект. Люди, которые сделали себя сами, поиграли в разных лигах и странах, обычно очень грамотные», — цитирует Воробьева пресс-служба ЦСКА.
После этого матча московские армейцы занимают 7-е место в таблице Запада с 2 очками в активе. В следующем поединке ЦСКА сыграет против «Сибири» 10-го сентября.