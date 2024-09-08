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    ЦСКА разгромил «Адмирал» в КХЛ, у Соркина — хет-трик

    ЦСКА — «Адмирал»: счет матча 6:2, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал разгромную победу над «Адмиралом» со счетом 6:2.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    На хет-трик Максима Соркина, дубль Виталия Абрамова и гол Руслана Исхакова. У гостей отличились Павел Шэн и Либор Шулак.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
    Голы: Шэн — 1 (Шулак, Старков), 2:53 — 0:1. Абрамов — 1 (бол., Окулов, Нестеров), 12:50 — 1:1. Соркин — 1 (бол., Нестеров, Окулов), 21:26 — 2:1. Исхаков — 1 (Мамин), 30:19 — 3:1. Шулак — 2 (бол., Шмелев, Фьоре), 33:52 — 3:2. Абрамов — 2 (Полтапов, Соркин), 42:47 — 4:2. Соркин — 2 (бол., Каменев, Абрамов), 46:10 — 5:2. Соркин — 3 (Полтапов, Абрамов), 55:16 — 6:2Вратари: Просветов — Коновалов (Мишуров, 46:10)Штраф: 6 — 12Броски: 30 (6+10+14) — 29 (11+9+9)

    10 сентября ЦСКА примет «Сибирь», а «Адмирал» 17 сентября дома сыграет с «Куньлунем».

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