Жамнов: Ребята играли как нужно, даже когда повели в счете

Главный тренервысказался о матче с(4:2).

«Во втором периоде мы, наверное, проиграли борьбу, движение, отдали инициативу. В перерыве поговорили в раздевалке, объяснили все нюансы. Надо отдать должное ребятам — молодцы, играли как нужно, даже когда повели в счёте, всё равно старались играть в атаку.

Голдобин? Это первая игра. Будем работать, чтобы он вернулся на свой уровень как можно быстрее. Понимаем, где первое звено может усилить, разговариваем с ними, и они понимают. Не сомневаюсь, что они будут играть намного лучше.

То, что много выходов "два в один" или "один в ноль" на наши ворота, связано с тем, что иногда не хватает концентрации, есть моменты, где нет страхующего, когда мы играем активно. Работаем над этим, постараемся убрать такие моменты», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

В следующем матче КХЛ «Спартак» встретится с «Сочи» 7-го сентября, а ЦСКА сыграет против «Адмиралом» 8-го числа.