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    Разин: Чуть не сотворили чудо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре своей команды в матче против ярославского «Локомотива» (2:3).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Всех хочется поздравить с началом сезона. Работы у нас у всех прибавится. Думаю, будет интересный сезон. Очень робко начали, много ребят первый раз окунулись в такую обстановку.

    Жаль, что не забили первыми, потому что немножко почувствовали бы уверенность. До первого гола соперник играл сильнее, в концовке мы могли сотворить чудо. Счёт по игре, ничего страшного. Концовку игры провели очень хорошо. Такую игру надо на следующий матч перенести», — сказал Разин «Чемпионату».

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