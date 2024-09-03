Разин: Чуть не сотворили чудо

Главный тренер «Металлурга»высказался об игре своей команды в матче против ярославского «Локомотива» (2:3).

«Всех хочется поздравить с началом сезона. Работы у нас у всех прибавится. Думаю, будет интересный сезон. Очень робко начали, много ребят первый раз окунулись в такую обстановку.

Жаль, что не забили первыми, потому что немножко почувствовали бы уверенность. До первого гола соперник играл сильнее, в концовке мы могли сотворить чудо. Счёт по игре, ничего страшного. Концовку игры провели очень хорошо. Такую игру надо на следующий матч перенести», — сказал Разин «Чемпионату».