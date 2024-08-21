«Локомотив» выиграл у «Сибири» в матче Кубка Блинова

Ярослав Лихачев Фото: globallookpress.com
Матч, состоявшийся в Омске, завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».
Авторами заброшенных шайб в составе «железнодорожников» стали Ярослав Лихачев и Егор Сурин.
Кубок Блинова
«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Лихачев — 1 (Тесанов, Елесин), 29:20 — 1:0. Сурин — 1 (п.в., Иванов), 58:45 — 2:0Вратари: Исаев — Костин (58:11 — 58:45)Штраф: 4 — 4Броски: 30 (10+10+10) — 8 (2+2+4)
В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Трактором», а «Сибирь» встретится «Барысом». Обе игры пройдут 22 августа.
Новый сезон в КХЛ стартует 3 сенября.