«Автомобилист» — «Нефтехимик»: счет матча 1:4, обзор голов

одержал уверенную победу над(4:1) в матче Кубка Республики Башкортостана.

В составе нижнекамской команды шайбы забросили Егор Корбит, Вячеслав Лещенко, Никита Хоружев и Владимир Брюквин.

Единственный гол у «Автомобилиста» записал на свой счет Владимир Кузнецов в большинстве.

Кубок Республики Башкортостан. «Автомобилист» — «Нефтехимик» 1:4 (1:1, 0:2, 1:1). Голы: Кузнецов — 1 (Журавлев), 15:36 — 1:0. Корбит — 1 (Киселевич, Хоружев), 17:32 — 1:1. Лещенко — 1 (Ди, Митякин), 20:46 — 1:2. Хоружев — 1 (Ртищев, Корбит), 24:41 — 1:3. Брюквин — 1 (Соколов, Жукенов), 41:50 — 1:4Вратари: Окоряк — ДолгановБроски: 25 (6+5+14) — 40 (12+23+5)Штраф: 6 — 8

В следующем матче «Нефтехимик» встретится с «Салаватом Юлаевым» 16-го августа в 17:00 мск. «Автомобилист» сыграет против «Металлурга» в тот же день в 13:00 мск.