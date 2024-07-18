Четыре россиянина будут бороться за приз лучшему новичку сезона

Авторитетный журналист Райан Кларк составил свой список главных претендентов на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.

В него вошли четыре представителя России: Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Марат Хуснутдинов («Миннесота Уайлд»), Николай Коваленко («Колорадо Эвеланш») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс»).

Помимо россиян там также есть: Маврик Бурк, Логан Стэнковен (оба — «Даллас Старз»), Маклин Селебрини, Уилл Смит (оба — «Сан-Хосе Шаркс»), Джош Доан («Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс»), Дастин Вольф («Калгари Флэймз»).

По итогам прошлого сезона «Колдер Трофи» достался нападающему «Чикаго Блэкхоукс» Коннору Бедарду.