Мичков: В «Филадельфии» никому ничего просто так не отдам

Нападающий «Филадельфии»рассказал о своем переезде в Северную Америку.

В начале июля Мичков подписал с «Филадельфией» трехлетний контрак.

«Скоро улетаю в Филадельфию, посмотрим, что будет, какие условия. Это новый город для меня, никогда там не был, был только за городом.

Надеюсь, что пройду через все сложности и завоюю место в составе. Никому я просто так ничего не отдам, буду выкладываться по максимуму. Конкуренция — это двигатель прогресса, и я постараюсь быть в оптимальной форме», — приводит ТАСС слова 19-летнего хоккеиста.

В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды из СКА.