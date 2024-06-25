Драйзайтль: В мире нет игрока, который бы хотел выиграть Кубок Стэнли больше, чем Макдэвид

Нападающийвысказался о своем партнере по команде

«Я не думаю, что его волнует "Конн Смайт". Это говорит о том, насколько он потрясающий хоккеист.

В мире нет игрока, который бы хотел выиграть Кубок Стэнли больше, чем он, и он каждый божий день делает всё правильно, чтобы однажды выиграть его. Это тяжело, особенно когда он грустит и разочаровывается», — цитирует Драйзайтля сайт НХЛ.

Напомним, что «Эдмонтон» проиграл в 7-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Флоридой» со счетом 1:2 (счет в серии 3:4).