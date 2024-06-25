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    Никита КучеровНХЛ 2023/24: Главные победы и разочарования регулярного сезона
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    Драйзайтль: В мире нет игрока, который бы хотел выиграть Кубок Стэнли больше, чем Макдэвид

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
    Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль высказался о своем партнере по команде Конноре Макдэвиде.

    Леон Дзайзайтль и Коннор Макдэвид
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    Леон Дзайзайтль и Коннор Макдэвид

    «Я не думаю, что его волнует "Конн Смайт". Это говорит о том, насколько он потрясающий хоккеист.

    В мире нет игрока, который бы хотел выиграть Кубок Стэнли больше, чем он, и он каждый божий день делает всё правильно, чтобы однажды выиграть его. Это тяжело, особенно когда он грустит и разочаровывается», — цитирует Драйзайтля сайт НХЛ.

  • НХЛ 2023/24: Главные победы и разочарования регулярного сезона
  • Ушедший сезон ознаменовался выдающимися достижениями, ключевыми обменами и драматичным переездом «Койотис».
  • Сегодня

    • Напомним, что «Эдмонтон» проиграл в 7-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Флоридой» со счетом 1:2 (счет в серии 3:4).

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