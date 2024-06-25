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    Бобровский: Хочу поблагодарить бога за этот опыт

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поблагодарил бога после победы над «Эдмонтоном» (4-3) в финальной серии Кубка Стэнли-2024.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Я хочу поблагодарить бога за эту возможность, за этот опыт. Я ничто без него, я хочу посвятить эту победу ему, и мне просто повезло. Путь к победе не был легким, это точно, но оно того стоило. Каждый день, каждая минута работы стоили того. Ты хочешь стать настоящим чемпионом и хочешь побеждать. Но в конце концов, ты делаешь это не ради кубков. Ты делаешь это ради любви к игре», — приводит слова Бобровского ESPN.

    Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года. Также голкипер играл за «Филадельфию» и «Коламбус».

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    Бобровский стал четвертым российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли. Также он является 11-м голкипером в НХЛ, одержавшим победу в возрасте 35 лет и старше.

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