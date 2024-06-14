Шипачев: У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры, но в итоге договорились именно с Минском

Нападающийвысказался о переходе изв минское

«У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры, но в итоге договорились именно с Минском. Я рад, что так произошло.

Квартальнов? Мы с ним нормально поговорили. Да, эмоциональный, но это же не проблема. Причем, во время разговора главный тренер стал рассказывать о том, с какими партнерами видит меня, как планирует использовать.

На самом деле, для меня это не важно. Я знаю, что в команде много хороших центров, есть перспективная молодежь. Готов выступать в любой роли, которая будет нужна тренеру», — цитирует Шипачева «Спорт-Экспресс».

Шипачёв выступал в составе казанского клуба с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету Вадима 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу.