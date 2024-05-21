Шипачев о том, что лидеры «Ак Барса» стали медленными: Непрофессиональные отговорки

Нападающийвысказался о критике со стороны СМИ по поводу возраста лидеров команды. Разные эксперты также утверждали, что несколько игроков казанцев стали «медленными и возрастными».

«Не только у меня, но и у других ребят есть своё мнение по комментариям в прессе. Вся эти слова о том, что лидеры команды стали медленными и возрастными, воспринимаются с юмором. Саня Радулов всегда был в тройке самых скоростных в команде, всё в порядке с теми же ускорениями и у меня. Нелепые и, мне кажется, непрофессиональные отговорки.

Кстати, тут самый актуальный пример — Никита Гусев. Он — не самый большой фанат скоростного катания, как и Владимир Ткачёв с Николаем Голдобиным. Они прекрасно знают и доказывают, что самая быстрая в хоккее — шайба. Поэтому берут первые места среди бомбардиров за счёт понимания игры, техники, опыта. Так делают все мастера и лидеры» — сказал Шипачёв в интервью Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне КХЛ нападающий провел за «Ак Барс» 67 матчей, забросил 14 шайб и сделал 32 голевые передачи.