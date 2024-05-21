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    • Германия разобралась с Францией на чемпионате мира
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    Германия разобралась с Францией на чемпионате мира

    Франция — Германия: счет матча 3:6, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Германии Сборная Франции
    В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею Германия победила Францию со счетом 6:3.

    Сборная Германии
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    Сборная Германии

    У победителей отметились Марк Михаэлис, Лукас Кельбле, Войцех Стаховяк (дважды), Максимилиан Кастнер и Лукас Райхель. За проигравших шайбы забросили Валентин Клеро, Антони Реш и Саша Трей.

    Чемпионат мира. Группа B
    Франция — Германия — 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
    Голы: Клеро — 1 (Аддамо, Перре), 16:49 — 1:0. Михаелис — 3 (Кахун, Элиз), 19:04 — 1:1. Реш — 1 (Бодон, Шакиашвили), 21:09 — 2:1. Кельбле — 3 (Стаховяк, Петерка), 25:56 — 2:2. Трей — 2 (К. Бозон, Гебей), 26:18 — 3:2. Стаховяк — 1 (Райхель), 31:01 — 3:3. Кастнер — 2 (Михаелис, Шубер), 31:23 — 3:4. Стаховяк — 2, 41:19 — 3:5. Райхель — 3 (бол., Штурм, Пфедерль), 44:50 — 3:6Вратари: Папийон (Хунка, 44:50) — ГрубауэрШтраф: 16 — 29Броски: 23 (7+5+11) — 40 (10+20+10)

    Таким образом, сборная Германии набрала 15 очков и поднялась на второе место в таблице группы В. У Франции 4 очка и седьмая позиция.

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