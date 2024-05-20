Швеция обыграла Францию, Великобритания уступила Норвегии

В шестом туре в группе Впобедиласо счетом 3:1.

Победу шведам принесли голы Лукаса Раймонда, Эрика Карлссона и Андре Бураковски. Единственную шайбу сборной Франции забросил Шарль Бертран.

После шести матчей Швеция имеет 18 очков и лидирует в группе, Франция с 4 очками на шестой позиции.

Чемпионат мира. Группа B Швеция — Франция — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Раймонд — 3 (Бураковски, Хольмберг), 28:00 — 1:0. Бертран — 1 (Бодон, Реш), 29:23 — 1:1. Карлссон — 4 (бол., Хедман, Кемпе), 41:29 — 2:1. Бураковски — 3 (п.в., Раймонд), 59:56 — 3:1Вратари: Эрссон — Папийон (58:14 — 59:56)Броски: 38 (12+13+13) — 13 (3+7+3)Штраф: 4 — 6

В матче группы А Норвегия уверенно победила Великобританию со счетом 5:2.

Дублем в составе победителей отметился Эскильд Бакке Ольсен, также забивали Маркус Викингстад, Патрик Торесен, Микаэль Брандсегг-Нюгор.

За британцев забивали Бретт Перлини и Оливер Беттеридж.

В группе А Норвегия идет на шестом месте с 6 очками, Великобритания замыкает таблицу с баранкой.