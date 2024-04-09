ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью
  • 21:09
    • «Арсенал» — «Бавария»: стартовые составы команд
  • 21:01
    • «Реал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
  • 19:33
    • «Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга», уступая по ходу матча 0:3
    Все новости спорта

    Разин: Второй и третий период даже лучше соперника играли, но проиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Автомобилист
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итог матча против «Автомобилиста» (3:5).

    Андрей Разин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Разин

    «Хорошее начало, повели 3:0. Забили в большинстве, немножко нас расслабило, первый гол пропустили ненужный, после чего "Автомобилист" включился. Отрезок после 3:1 играли очень плохо, второй и третий период даже лучше соперника играли, но проиграли. Жизнь продолжается, серия стартовала заново.

    Почему не создали более комфортное преимущество? Это заслуга "Автомобилиста", они пошли в атаку и перевернули игру.

    Большое количество допущенных контратак? Ну бывает такое, во втором периоде был отрезок, когда много ненужных контратак пропустили. Мы играем в такой стиль, у нас команда подобрана играть в таком стиле. Можно было откидываться, строить "автобусы", но наш стиль весь сезон приносит результат, не хочется от него отказываться даже в плей-офф», — цитирует Разина «Чемпионат».

    «Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли англичане взять Мадрид?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Монтеррей — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Попырин — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие