Разин: Второй и третий период даже лучше соперника играли, но проиграли

Главный тренерподвел итог матча против(3:5).

«Хорошее начало, повели 3:0. Забили в большинстве, немножко нас расслабило, первый гол пропустили ненужный, после чего "Автомобилист" включился. Отрезок после 3:1 играли очень плохо, второй и третий период даже лучше соперника играли, но проиграли. Жизнь продолжается, серия стартовала заново.

Почему не создали более комфортное преимущество? Это заслуга "Автомобилиста", они пошли в атаку и перевернули игру.

Большое количество допущенных контратак? Ну бывает такое, во втором периоде был отрезок, когда много ненужных контратак пропустили. Мы играем в такой стиль, у нас команда подобрана играть в таком стиле. Можно было откидываться, строить "автобусы", но наш стиль весь сезон приносит результат, не хочется от него отказываться даже в плей-офф», — цитирует Разина «Чемпионат».

«Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля.