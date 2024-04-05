Николай Заварухин: Команда прогрессирует, но нам было тяжело

Главный тренер «Автомобилиста»прокомментировал победу своей команды во втором матче полуфинала плей-офф над «Металлургом» (4:2).

«Сегодня начало игры было более открытым, с моментами с двух сторон, мало было игры в средней зоне. Здорово, что заработали большинство и реализовали его, дальше ребят немного раскрепостило, были моменты, более быстрая игра с нашей стороны и стороны соперника.

Здорово, что реализовали пятиминутное удаление. Нервная, валидольная концовка матча, где сыграли в меньшинстве, по заданию, блокировали броски и победили. Здорово, что болельщики нам помогают, слышали их поддержку в концовке, когда выстояли, спасибо им за это.

Да, был прогресс у команды. Первая игра была не то что медленной, но закрепощённой, выпали из игрового ритма. Тяжело было нам, не скрою, очень быстрый соперник, мобильные нападающие, нам приходилось нелегко», — сказал Заварухин «Чемпионату».

Третий матч серии пройдет 7 апреля в Екатеринбурге. Пока счет равный — 1:1.