ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорПанамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы?
  • 21:07
    • Касаткина пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне
  • 19:20
    • «Автомобилист» обыграл в гостях «Металлург» и сравнял счет в серии
    Все новости спорта

    Николай Заварухин: Команда прогрессирует, но нам было тяжело

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды во втором матче полуфинала плей-офф над «Металлургом» (4:2).

    Николай Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заварухин

    «Сегодня начало игры было более открытым, с моментами с двух сторон, мало было игры в средней зоне. Здорово, что заработали большинство и реализовали его, дальше ребят немного раскрепостило, были моменты, более быстрая игра с нашей стороны и стороны соперника.

    Здорово, что реализовали пятиминутное удаление. Нервная, валидольная концовка матча, где сыграли в меньшинстве, по заданию, блокировали броски и победили. Здорово, что болельщики нам помогают, слышали их поддержку в концовке, когда выстояли, спасибо им за это.

    Да, был прогресс у команды. Первая игра была не то что медленной, но закрепощённой, выпали из игрового ритма. Тяжело было нам, не скрою, очень быстрый соперник, мобильные нападающие, нам приходилось нелегко», — сказал Заварухин «Чемпионату».

    Третий матч серии пройдет 7 апреля в Екатеринбурге. Пока счет равный — 1:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лилль» позволит «Марселю» прервать серию поражений?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли серия поражений «Вердера»?
  • «Айнтрахт» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • В битве за Альберту преуспеет Макдэвид и компания?
  • «Калгари» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.63
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие