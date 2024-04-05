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    Морозов о взаимоотношениях с НХЛ: Особых контактов сейчас нет

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    Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, каким образом складываются отношения Континентальной лиги с НХЛ.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Сейчас все контакты с НХЛ сводятся только к переписке по электронной почте по переходам игроков. Когда какой-то наш игрок подписывает там контракт, они запрашивают информацию о том, нет ли у него действующего соглашения в КХЛ. То же самое касается и нас.

    То есть особых контактов сейчас нет, но мы по-прежнему придерживаемся Меморандума о взаимоуважении, который когда-то существовал и был подписан, несмотря на то, что сейчас такого документа нет», — сказал Морозов в интервью «Российской газете».

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