Морозов о взаимоотношениях с НХЛ: Особых контактов сейчас нет

Президент КХЛрассказал, каким образом складываются отношения Континентальной лиги с НХЛ.

«Сейчас все контакты с НХЛ сводятся только к переписке по электронной почте по переходам игроков. Когда какой-то наш игрок подписывает там контракт, они запрашивают информацию о том, нет ли у него действующего соглашения в КХЛ. То же самое касается и нас.

То есть особых контактов сейчас нет, но мы по-прежнему придерживаемся Меморандума о взаимоуважении, который когда-то существовал и был подписан, несмотря на то, что сейчас такого документа нет», — сказал Морозов в интервью «Российской газете».

Напомним, что ИИХФ еще не принял решение по поводу участия сборной России на Олимпийских играх в 2026-м году.