НХЛ. «Питтсбург» взял верх над «Нью-Джерси», «Миннесота» победила «Оттаву», «Баффало» — «Вашингтон»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Вашингтон» — 6:2

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 59 (26+33) набранных очков в этом сезоне.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 77 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вашингтон» — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) Голы: Фехервари — 3 (Сгарбосса, Лапьер), 2:46 — 0:1. Гиргенсонс — 8 (Далин, Пауэр), 15:42 — 1:1. Петерка — 27 (бол., Так, Бенсон), 16:50 — 2:1. Петерка — 28 (Так), 30:54 — 3:1. Строум — 26 (бол., Карлсон, Овечкин), 39:14 — 3:2. Далин — 18 (бол., Петерка, Томпсон), 43:03 — 4:2. Томпсон — 27 (Куинн, Бенсон), 44:48 — 5:2. Так — 20 (Томпсон, Далин), 45:33 — 6:2Вратари: Луукконен — Линдгрен (Кемпер, 45:33)Штраф: 6 — 4Броски: 35 (13+12+10) — 25 (4+8+13)

«Баффало» — «Вашингтон» — 6:2

«Монреаль» — «Флорида» — 5:3

Российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко сделали по одной голевой передаче. У первого теперь 19 (0+19) очков в этом сезоне, а у второго — 51 (22+29).

«Флорида» с 99 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 70 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Флорида» — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) Голы: Лунделл — 10, 9:16 — 0:1. Армиа — 14 (Пеццетта, Ньюхук), 10:12 — 1:1. Барков — 21 (Тарасенко), 13:13 — 1:2. Сузуки — 31, 25:58 — 2:2. Сузуки — 32 (бол., Мэтисон, Ньюхук), 32:24 — 3:2. Кофилд — 21 (Слафковски, Гуле), 40:33 — 4:2. Эванс — 7 (мен.), 44:34 — 5:2. Беннетт — 18 (Куликов, Лунделл), 58:44 — 5:3Вратари: Монтембо — СтоларзШтраф: 26 — 40Броски: 39 (14+13+12) — 40 (12+7+21)

«Монреаль» — «Флорида» — 5:3

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:6

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Теперь у него 59 (23+36) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» с 79 очками идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:6 (1:1, 2:0, 0:5) Голы: Карлссон — 9, 7:54 — 0:1. Майер — 25 (бол., Л. Хьюз, Хишир), 19:43 — 1:1. Лазар — 7 (Носек, Марино), 29:42 — 2:1. Братт — 25 (Хишир, Марино), 37:47 — 3:1. Кросби — 38 (бол., Малкин, Раст), 46:48 — 3:2. Малкин — 22 (Сент-Айвени, Бантинг), 47:55 — 3:3. Ракелль — 13 (Петтерссон), 56:16 — 3:4. Малкин — 23 (Бантинг, Летанг), 56:38 — 3:5. Кросби — 39 (п.в., Раст), 57:07 — 3:6Вратари: Аллен (56:55 — 57:07) — НедельковичШтраф: 6 — 8Броски: 26 (10+11+5) — 21 (4+8+9)

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:6

«Айлендерс» — «Чикаго» — 2:1

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Айлендерс» с 81 очком занимают 10-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Чикаго» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Голы: Дикинсон — 21 (Бедард, Курашев), 7:49 — 0:1. Хорват — 31 (бол., Барзал, Сизикас), 41:33 — 1:1. Хольмстрем — 14 (Ли), 49:25 — 2:1Вратари: Сорокин — Мразек (57:56)Штраф: 7 — 9Броски: 29 (12+12+5) — 19 (8+6+5)

«Айлендерс» — «Чикаго» — 2:1

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«Миннесота» — «Оттава» — 3:2

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу. Теперь у него 83 (37+46) очка в этом сезоне.

«Миннесота» набрала 81 очко и занимает 10-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 70 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Оттава» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Шоу — 1 (Богосян, Луккини), 12:32 — 1:0. Болди — 26 (Капризов, Бродин), 20:49 — 2:0. Батерсон — 27 (бол., Ткачак, Чикран), 27:43 — 2:1. Чикран — 13 (бол., Батерсон, Штюцле), 42:42 — 2:2. Леттьери — 4, 53:04 — 3:2Вратари: Флери — Корписало (58:05 — 59:48)Штраф: 8 — 10Броски: 20 (5+8+7) — 32 (11+11+10)

«Миннесота» — «Оттава» — 3:2

«Нэшвилл» — «Бостон» — 0:3

«Бостон» набрал 103 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 90 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Бостон» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) Голы: Койл — 24 (мен., Маршан, Ульмарк), 53:18 — 0:1. Заха — 19 (Хейнен, Пастрняк), 57:18 — 0:2. Пастрняк — 46 (п.в., Заха, Хейнен), 58:36 — 0:3Вратари: Сарос (57:27 — 58:36) — УльмаркШтраф: 4 — 8Броски: 31 (5+12+14) — 32 (10+6+16)

«Нэшвилл» — «Бостон» — 0:3

«Калгари» — «Анахайм» — 3:5

Российский форвард «Флэймз» Андрей Кузьменко оформил дубль. Теперь на его счету в этом сезоне 35 (17+18) очков.

«Анахайм» набрал 54 очка и занимает 14-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Анахайм» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Голы: Мактавиш — 19 (Зеллвегер, Лисон), 14:03 — 0:1. Шарангович — 29 (бол., Кадри, Уигар), 22:30 — 1:1. Кузьменко — 16 (Кадри, Поспишил), 30:26 — 2:1. Терри — 20 (бол., Карлссон, Зеллвегер), 33:36 — 2:2. Фаулер — 5 (Зеграс, Зеллвегер), 41:52 — 2:3. Киллорн — 16 (Терри), 45:09 — 2:4. Кузьменко — 17 (Поспишил, Уигар), 49:34 — 3:4. Киллорн — 17 (Лакомб, Терри), 53:14 — 3:5Вратари: Маркстрем — ДосталШтраф: 2 — 4Броски: 23 (6+12+5) — 29 (13+5+11)

«Калгари» — «Анахайм» — 3:5

«Вегас» — «Ванкувер» — 6:3

Российский нападающий хозяев Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами. Форвард «Кэнакс» Валерий Подколзин сделал одну голевую передачу.

«Вегас» набрал 92 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 2-й строчке — 100 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Ванкувер» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1) Голы: Манта — 22, 1:37 — 1:0. Маршессо — 40 (Барбашев, Макнэбб), 6:23 — 2:0. Хегландер — 23 (Босер), 9:20 — 2:1. Айкел — 26 (Маршессо, Барбашев), 9:40 — 3:1. Хэнифин — 12 (бол., Айкел, Маршессо), 14:42 — 4:1. Карлссон — 26 (бол., Пьетранджело, Манта), 21:46 — 5:1. Хьюз — 14 (бол., Гарлэнд, Миллер), 26:13 — 5:2. Хьюз — 15 (Подколзин), 41:41 — 5:3. Хауден — 8 (Колесар, Руа), 42:05 — 6:3Вратари: Томпсон — ДесмитШтраф: 8 — 21Броски: 30 (9+13+8) — 30 (9+9+12)