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    Коньков о молодых игроках «Металлурга»: Играют надежно и дисциплинированно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об игре молодых игроков «Металлурга» в плей-офф нынешнего сезона КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    «Андрей Разин донёс до них свои требования, которые нужно выполнять, и ребята следуют этому. Самое главное, играют надёжно и дисциплинированно. В тех моментах, которые есть, играют на команду, это является определяющим фактором.

    Есть ряд игроков, которые здорово себя проявляют в этом плей-офф. Они, может быть, не на виду, но в ключевых моментах проявляют себя очень здорово. Например, Коробкин очень понравился в этой серии. Даже когда не забивает, очень много пользы приносит команде», — сказал Коньков Чемпионату.

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    • Напомним, что во 2-м раунде плей-офф КХЛ «Металлург» обыграл «Спартак» со счетом в серии 2:4. В полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Андрея Разина встретятся с «Автомобилистом».

    Первый матч между этими командами состоится 3-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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