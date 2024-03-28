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    Жамнов: Не хватило игровой дисциплины, начали делать то, что не нужно делать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Металлург Мг
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против «Металлурга» (3:5).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Игра у нас не получилась. От этого результат. Не знаю, почему в чётные и нечётные матчи разная результативность, я не звездочёт. Игры по-разному складываются, иногда забить не можешь, здорово играют вратари, а иногда есть реализация, отсюда результат.

    Не хватило игровой дисциплины, начали делать то, что не нужно делать. Пошли ошибки, контратаки, голы. Наши ошибки привели к такому результату в первом периоде. Команда смотрелась достойно, но игра складывается 60 минут, нужны концентрация и выполнение игрового задания. Кареев молодец, вошёл в игру, держал нас в тонусе», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    «Металлург» повел в серии со счетом 3-2. Следующая игра между командами состоится 30 марта в Москве. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

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