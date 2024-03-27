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    Михайлов: Перед Воробьевым и ЦСКА стоит только одна задача — выиграть Кубок Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал новость о том, что Илья Воробьев назначен на пост главного тренера армейского клуба.

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    «Был собран наблюдательный совет, обсуждались кандидаты, из всех них выбрали Илью Воробьева. Выбор таков, потому что его работа и результаты устроили наблюдательный совет и главу совета.

    Что касается перспектив Воробьева, то это покажет игра. Перед Ильей Петровичем и командой стоит только одна задача — выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Михайлова ТАСС.

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    • Напомним, что Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина, находясь в «Металлурге». Сначала Илья Петрович стал обладателем титула в качестве помощника главного тренера, а затем в роли главного наставника.

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