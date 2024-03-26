Сушинский объяснил, почему «Автомобилист» обыграл СКА в Кубке Гагарина

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал победунад(4-1 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«"Автомобилист" — очень системная команда. Практически 85 процентов своих моментов они не смогли использовать при хорошей игре Серебрякова, но все равно умудрялись забивать голы.

Это было очень добротное соперничество, потому что было видно, что у игроков "Автомобилиста" буквально горели глаза, они хотели выиграть. Они играли цельной командой.

"Автомобилист" и первый раунд провел очень хорошо — они там тоже играли одним кулачком. Видна рука тренера. Очень здорово, слаженно играют в обороне, особенно — в меньшинстве. Знают, что делать. Плюс хорошее большинство.

Я сказал вам хорошие стороны "Автомобилиста" — зачем говорить о причинах поражения СКА? Почему мы ищем негатив? Надо искать позитив. "Автомобилист" был лучше, они и выиграли — вот и все.

В СКА такая большая ротация, что разочаровали все. Когда такой хороший состав, когда люди выходят после недельной паузы, они не могут играть.

Я сам на себе это знаю — когда не играешь долго и выходишь, такое впечатление, что тебе тренер не доверяет, либо кажется, что ты сейчас должен сделать ошибку, и больше думаешь, как не ошибиться, чем создать какой-то лучший момент и лучше сыграть. Думаю, это могло сказаться в серии.

Это неудовлетворительный результат для СКА. Команда привыкла играть хотя бы в финале конференции. Сколько лет подряд они там играли, сколько мы смотрели финал конференции СКА — ЦСКА.

В этом году никто не будет доволен результатом — ни тренерский состав, ни игроки. Тем более, хорошо шли по сезону — начало мы не берем, а в концовке очень хорошо играли», — приводит слова Сушинского «Спорт день за днем».