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    Никитин: В больших играх такие вещи делать нельзя, поэтому результат такой

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Авангардом» (2:4).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Мы сегодня такие голы пропускали, в больших играх такие вещи делать нельзя, поэтому результат такой. Готовимся к следующей игре.

    "Локомотив" допустил много ошибок, чем воспользовался "Авангард". С чем это связано? "Авангард" — мастеровитая команда. Слабину кто-то сильно дал, вот и всё. Здесь всё просто, хоккей игра двух команд. Одна команда допускает слабость, другая её реализует. Это то, что сегодня и произошло.

    Звягин анонсировал изменения в тактике. Вы это почувствовали? Если Сергей расскажет, какие изменения произошли, я их прокомментирую. А так, зачем? У нас серия продолжается», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    После этого матча «Авангард» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 2:3. Следующий поединок между этими командами состоится 28-го марта в Ярославле.

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