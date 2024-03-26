Никитин: В больших играх такие вещи делать нельзя, поэтому результат такой

Главный тренерпрокомментировал поражение в пятом матче серии с(2:4).

«Мы сегодня такие голы пропускали, в больших играх такие вещи делать нельзя, поэтому результат такой. Готовимся к следующей игре.

"Локомотив" допустил много ошибок, чем воспользовался "Авангард". С чем это связано? "Авангард" — мастеровитая команда. Слабину кто-то сильно дал, вот и всё. Здесь всё просто, хоккей игра двух команд. Одна команда допускает слабость, другая её реализует. Это то, что сегодня и произошло.

Звягин анонсировал изменения в тактике. Вы это почувствовали? Если Сергей расскажет, какие изменения произошли, я их прокомментирую. А так, зачем? У нас серия продолжается», — цитирует Никитина «Чемпионат».

После этого матча «Авангард» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 2:3. Следующий поединок между этими командами состоится 28-го марта в Ярославле.