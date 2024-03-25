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    Ротенберг: Игра складывалась в нашу пользу, но соперник реализовал свои моменты, а мы нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал пятый матч серии против «Автомобилиста», по итогам которого его команда прекратила выступление в Кубке Гагарина.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Игра складывалась в нашу пользу, ребята сыграли друг за друга и проявили характер. Да, у "Автомобилиста" мастеровитые ребята, много иностранцев. Соперник реализовал свои моменты, а мы свои — нет.

    У нас молодая команда, некоторые ребята только выходят на лидерские позиции и играют на таком уровне. Будем сильнее. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживают.

    Жёсткие травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде, повлияли на исход серии. Тем не менее те ребята, которые играли в серии с "Автомобилистом", сделали всё возможное, чтобы победить», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».

    Впервые с сезона-2014/2015 питерский клуб не смог миновать второй круг Кубка Гагарина.

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