Ротенберг: Допустили сегодня на одну ошибку больше, здорово играли, показали характер

Главный тренервысказался о поражении от(1:2 ОТ).

«Обе команды показали яркий хоккей, игра плей-офф. Допустили сегодня на одну ошибку больше, здорово играли, показали характер и сравняли. Играли друг за друга, плечом к плечу, серия продолжается, надо брать следующую игру.

Не хватает голов с пятака? Мы забивали с пятака, надо больше лезть на пятак, нужны рабочие голы. Мы все три игры контролируем шайбу, надо с периметра перейти на пятак и забить. Почему Кадейкин не используется? Сегодня все форварды играли здорово, играют лучшие игроки. Не всё так просто, не буду раскрывать наши секреты», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Четвертый матч серии пройдет 23 марта в Екатеринбурге. Первые три матча выиграл «Автомобилист».