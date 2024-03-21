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    Ротенберг: Допустили сегодня на одну ошибку больше, здорово играли, показали характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:2 ОТ).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Обе команды показали яркий хоккей, игра плей-офф. Допустили сегодня на одну ошибку больше, здорово играли, показали характер и сравняли. Играли друг за друга, плечом к плечу, серия продолжается, надо брать следующую игру.

    Не хватает голов с пятака? Мы забивали с пятака, надо больше лезть на пятак, нужны рабочие голы. Мы все три игры контролируем шайбу, надо с периметра перейти на пятак и забить. Почему Кадейкин не используется? Сегодня все форварды играли здорово, играют лучшие игроки. Не всё так просто, не буду раскрывать наши секреты», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    Четвертый матч серии пройдет 23 марта в Екатеринбурге. Первые три матча выиграл «Автомобилист».

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