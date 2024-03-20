ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин
  • 11:31
    • Кучеров снова возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ
    Все новости спорта

    Плющев: Изначально говорил, что «Автомобилист» создаст конкуренцию СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Автомобилист КХЛ
    Известный тренер Владимир Плющев признался, что его не удивили результаты первых матчей между СКА и «Автомобилистом» во втором раунде Кубка Гагарина.

    Владимир Плющев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Плющев

    СКА дважды проиграл «Автомобилисту» в Санкт-Петербурге. Третий и четвертый матчи пройдут в Екатеринбурге.

    «Я изначально говорил, что "Автомобилист" создаст серьезную конкуренцию питерцам, так и произошло. Тем более "Автомобилист" никогда так далеко не проходил. Он собранно, организованно сыграл в первых двух матчах, провел хорошую технико-тактическую работу.

    Способен ли "Автомобилист" пройти более звездный СКА? В этом плане должен быть оптимизм у екатеринбуржцев. Я не думаю, что они сыграют расхлябанно в двух домашних матчах против СКА.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Автомобилист" — СКА

    При своих трибунах "Автомобилист" будет играть более аккуратно и жестче», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» еще сильнее увеличит отрыв?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • В очередной игре «Трактор» будет результативен?
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Смогут ли сборные России и Сербии определить сильнейшего?
  • Россия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Россия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Уругвай U20 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие