Плющев: Изначально говорил, что «Автомобилист» создаст конкуренцию СКА

Известный тренерпризнался, что его не удивили результаты первых матчей междуво втором раунде Кубка Гагарина.

СКА дважды проиграл «Автомобилисту» в Санкт-Петербурге. Третий и четвертый матчи пройдут в Екатеринбурге.

«Я изначально говорил, что "Автомобилист" создаст серьезную конкуренцию питерцам, так и произошло. Тем более "Автомобилист" никогда так далеко не проходил. Он собранно, организованно сыграл в первых двух матчах, провел хорошую технико-тактическую работу.

Способен ли "Автомобилист" пройти более звездный СКА? В этом плане должен быть оптимизм у екатеринбуржцев. Я не думаю, что они сыграют расхлябанно в двух домашних матчах против СКА.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Автомобилист" — СКА

При своих трибунах "Автомобилист" будет играть более аккуратно и жестче», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».