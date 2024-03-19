СКА — «Автомобилист»: счет матча 1:3, обзор голов

Во втором матче четвертьфинала Кубка Гагаринауступил на своем льдусо счетом 1:3.

В начале второго периода счет открыл нападающий гостей Алексей Бывальцев, ему ассистировал Максим Осипов.

На 35-й минуте «Автомобилист» удвоил преимущество после точного броска Стефана да Косты. Голевую передачу ему сделал Кертис Вальк.

«СКА» смог сократить отставание в начале третьего периода после шайбы Василия Глотова, который завершил комбинацию с участием Марата Хайруллина и Артема Сергеева.

Точку в матче поставил Степан Хрипунов, забросивший шайбу на 56-й минуте.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Бывальцев — 2 (мен., Осипов), 25:36 — 0:1. Да Коста — 1 (бол., Волк), 34:59 — 0:2. Глотов — 4 (Хайруллин, Сергеев), 44:50 — 1:2. Хрипунов — 1 (Обидин), 55:37 — 1:3Вратари: Серебряков (56:45) — АликинБроски: 34 (11+7+16) — 31 (7+19+5)Штраф: 12 — 6

Команда из Екатеринбурга ведет в серии со счетом 2:0. Третий матч пройдет на ее льду 19 марта.