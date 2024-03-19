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    СКА снова уступил «Автомобилисту»

    СКА — «Автомобилист»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина СКА уступил на своем льду «Автомобилисту» со счетом 1:3.

    Стефан да Коста
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    Стефан да Коста

    В начале второго периода счет открыл нападающий гостей Алексей Бывальцев, ему ассистировал Максим Осипов.

    На 35-й минуте «Автомобилист» удвоил преимущество после точного броска Стефана да Косты. Голевую передачу ему сделал Кертис Вальк.

    «СКА» смог сократить отставание в начале третьего периода после шайбы Василия Глотова, который завершил комбинацию с участием Марата Хайруллина и Артема Сергеева.

    Точку в матче поставил Степан Хрипунов, забросивший шайбу на 56-й минуте.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч
    СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Бывальцев — 2 (мен., Осипов), 25:36 — 0:1. Да Коста — 1 (бол., Волк), 34:59 — 0:2. Глотов — 4 (Хайруллин, Сергеев), 44:50 — 1:2. Хрипунов — 1 (Обидин), 55:37 — 1:3Вратари: Серебряков (56:45) — АликинБроски: 34 (11+7+16) — 31 (7+19+5)Штраф: 12 — 6

    Команда из Екатеринбурга ведет в серии со счетом 2:0. Третий матч пройдет на ее льду 19 марта.

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