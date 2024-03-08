Заварухин о победе «Автомобилиста»: Здорово, что вытащили этот прессинг

Главный тренервысказался о победе своей команды в 1-м раунде плей-офф КХЛ с(2:1). Счет в серии 4:1 в пользу екатеринбургской команды.

«Тяжёлая серия была, знали, что соперник — мастеровитая команда. Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную игру, ловлю шайбы на себя, коллектив единомышленников, у которого было большое желание обыграть соперника. Поздравляю город Екатеринбург, которому исполнилось 300 лет. Сделали шажочек вперёд, получилось в этом году то, что не вышло в прошлом году.

По игре хотели сначала сыграть агрессивно, поменять тактическое построение в средней зоне, получалось где-то в начале, особенно во втором периоде, где были хорошие моменты. Здорово, что вытащили этот прессинг, в третьем периоде после гола соперник много бросал по нашим воротам, мы много блокировали. Хорошая победа, командная победа, идём дальше.

Ожидали, что три матча в Казани выиграете? Мы хотели выиграть, конечно, не ожидали, откровенно говоря, но это заслуга ребят.

Оба финалиста вылетели? Интересный сезон, хоккей меняется, становится быстрее. Площадки стали меньше, там не дают думать, любая команда может обыграть любую и в регулярном сезоне, и в плей-офф.

Результат серии — сенсация? Пускай будет сенсацией, мы рады, что преподнесли ее», — передает слова Заварухина Чемпионат.

После этого матча «Автомобилист» вышел во 2-й раунд плей-офф КХЛ, где сыграет против команды из Западной конференции. «Ак Барс» завершил сезон.