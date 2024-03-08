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    • «Ак Барс» проиграл серию плей-офф с «Автомобилистом» и завершил сезон
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    Заварухин о победе «Автомобилиста»: Здорово, что вытащили этот прессинг

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе своей команды в 1-м раунде плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:1). Счет в серии 4:1 в пользу екатеринбургской команды.

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Тяжёлая серия была, знали, что соперник — мастеровитая команда. Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную игру, ловлю шайбы на себя, коллектив единомышленников, у которого было большое желание обыграть соперника. Поздравляю город Екатеринбург, которому исполнилось 300 лет. Сделали шажочек вперёд, получилось в этом году то, что не вышло в прошлом году.

    По игре хотели сначала сыграть агрессивно, поменять тактическое построение в средней зоне, получалось где-то в начале, особенно во втором периоде, где были хорошие моменты. Здорово, что вытащили этот прессинг, в третьем периоде после гола соперник много бросал по нашим воротам, мы много блокировали. Хорошая победа, командная победа, идём дальше.

    Ожидали, что три матча в Казани выиграете? Мы хотели выиграть, конечно, не ожидали, откровенно говоря, но это заслуга ребят.

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    • Оба финалиста вылетели? Интересный сезон, хоккей меняется, становится быстрее. Площадки стали меньше, там не дают думать, любая команда может обыграть любую и в регулярном сезоне, и в плей-офф.

    Результат серии — сенсация? Пускай будет сенсацией, мы рады, что преподнесли ее», — передает слова Заварухина Чемпионат.

    После этого матча «Автомобилист» вышел во 2-й раунд плей-офф КХЛ, где сыграет против команды из Западной конференции. «Ак Барс» завершил сезон.

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