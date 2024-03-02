Федоров: Счет по игре, у нас было мало моментов забить

Главный тренер московскогодал комментарий о матче против(1:2, 1-1).

«Хорошая, боевая игра, "Локомотив" — с победой. Второй период нам не удался никак, статистика говорит сама за себя, 3-15 по броскам. Где-то наши нападающие сбавили ритм, не смогли привезти шайбу в зону соперника. Не скажу, что была какая-то растерянность, просто вдруг ушла командная скорость. Тем не менее, неплохо сыграли третий период.

Счет по игре, у нас было мало моментов забить. Тем не менее, едем в Москву, будем готовиться там и показывать тот хоккей, который даёт результат», — цитирует Федорова «Чемпионат».

Сейчас счет в серии стал ничейным — 1:1. Третья игра пройдет 4 марта в Москве.