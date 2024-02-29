НХЛ. Панарин забил два гола в игре с «Коламбусом», «Эдмонтон» взял верх над «Сент-Луисом»

дома обыгралв матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий гостей Павел Бучневич забросил одну шайбу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Голы: Панарин — 34 (Трочек), 27:17 — 1:0. Фокс — 10 (бол., Крайдер), 34:19 — 2:0. Силлинджер — 9 (Северсон), 43:24 — 2:1. Крайдер — 30 (п.в., Панарин, Веси), 59:07 — 3:1. Панарин — 35 (п.в., Труба, Миллер), 59:48 — 4:1Вратари: Шестеркин — Мерзликинс (58:13 — 59:07, 59:19 — 59:48)Штраф: 9 — 11Броски: 30 (17+9+4) — 31 (9+10+12)

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:1

«Эдмонтон» набрал 72 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 63 очка.

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«Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Теперь у него 82 (35+47) очка в этом сезоне.

Вратарь Игорь Шестеркин отразил 30 из 31 броска по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Томас — 20 (бол., Крюг, Кайру), 2:19 — 0:1. Бучневич — 23 (Кайру, Томас), 4:49 — 0:2. Хаймэн — 40 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 18:16 — 1:2. Хаймэн — 41 (Макдэвид, Бушар), 24:54 — 2:2. Макдэвид — 22 (Экхольм, Нюджент-Хопкинс), 64:34 — 3:2Вратари: Скиннер — БиннингтонШтраф: 6 — 4Броски: 35 (11+10+11+3) — 34 (8+12+10+4)

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ

«Рейнджерс» набрали 83 очка и лидируют в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (48 очков).