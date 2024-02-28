ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Умар НурмагомедовИнтригующий бой Розенстрайка и Газиева, возвращение Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC Vegas 87
  • 15:12
    • Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
  • 12:43
    • Карасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в РПЛ
    Все новости спорта

    Овечкин о 1400 матчей в НХЛ: Счастлив, что провёл эти встречи только в одной организации

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое достижение. Форвард провел 1400 матчей в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провёл эти встречи только в одной организации.

    Это хорошо… Спасибо моим родителям, они подарили мне хорошее здоровье. Мне посчастливилось обойти серьёзные травмы», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

  • НХЛ. «Детройт» забросил восемь шайб «Вашингтону», «Филадельфия» разгромила «Тампу», «Вегас» выиграл у «Торонто»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля
  • Сегодня

    • Отмечается, что Овечкин стал 1-м российским хоккеистом, который достиг отметку в 1400 матчей в НХЛ. К тому же, форвард стал 10-м в истории лиги по проведенным матчам за один клуб.

    В нынешнем сезоне Овечкин провел 55 матчей за «Вашингтон», забросил 16 шайб и сделал 27 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» привезет «Ювентусу» 12 очков?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пройдет ли «МЮ» «Ноттингем» в Кубке Англии?
  • «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Саутгемптон» удачно проявит себя на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие