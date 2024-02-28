Овечкин о 1400 матчей в НХЛ: Счастлив, что провёл эти встречи только в одной организации

Капитанпрокомментировал свое достижение. Форвард провел 1400 матчей в НХЛ.

«Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провёл эти встречи только в одной организации.

Это хорошо… Спасибо моим родителям, они подарили мне хорошее здоровье. Мне посчастливилось обойти серьёзные травмы», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

Отмечается, что Овечкин стал 1-м российским хоккеистом, который достиг отметку в 1400 матчей в НХЛ. К тому же, форвард стал 10-м в истории лиги по проведенным матчам за один клуб.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 55 матчей за «Вашингтон», забросил 16 шайб и сделал 27 голевых передач.