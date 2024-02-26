«Куньлунь» — «Витязь»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

«Куньлунь» Фото: globallookpress.com
На гол Виталия Попова китайская команда ответили точными бросками Брэндона Ипа и Люка Локхарта.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Попов — 3 (Кара, Воронков), 36:55 — 0:1. Йип — 13 (Меркли, Граовац), 48:54 — 1:1. Локхарт — 17 (П. Фу, Сомерби), 62:03 — 2:1Вратари: Джурасик — ШикинШтраф: 17 — 15Броски: 30 (5+11+13+1) — 37 (11+17+9+0)
«Куньлунь» с 56 очками занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 48 баллами стал 11-м.