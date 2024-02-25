Драйзайтль о поражении «Эдмонтона»: Нас просто переработали с самого начала матча

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с(3:6).

«Нас просто переработали с самого начала матча. Соперник был готов к матчу, а мы по какой-то причине оказались не готовы к старту встречи. Мы должны вернуться к началу, к тому, что делало нас опасной командой.

Главное, чтобы это не осталось просто словами, пора действовать. Сейчас для нашей команды не лучшая серия, нам нужно продолжать работать», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

После матча с «Калгари» «нефтяники» занимают 6-е место в таблице Западной конференции с 68-ю очками в активе. В следующем матче «Эдмонтон» сыграет против «Лос-Анджелеса» 27-го февраля.