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    Жамнов после победы над «Северсталью»: В плей-офф всё может перевернуться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак Северсталь КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Северсталью» (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Мы уже не раз играли друг с другом. Они знают, что ожидать от нас, мы — что ждать от них. В такой ситуации надо правильно играть в определенных моментах, хотел посмотреть, как ребята выполняют тренерское задание сегодня.

    Но нельзя забывать о том, что регулярный чемпионат и плей-офф — это разные вещи, там всё может перевернуться.

    Савиков застолбил за собой место в основе? У нас есть ротация, мы смотрим, кто лучше готов на данный момент. Рады, что Савиков забивает голы. Шутим, что стал добрасывать (улыбается).

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    • В чем прибавила "Северсталь" с начала сезона? Да во всем! Ребята сыгрались, привыкли к требованиям тренеров и специфике того хоккея, который им предлагают», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

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