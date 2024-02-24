Жамнов после победы над «Северсталью»: В плей-офф всё может перевернуться

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу над(5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы уже не раз играли друг с другом. Они знают, что ожидать от нас, мы — что ждать от них. В такой ситуации надо правильно играть в определенных моментах, хотел посмотреть, как ребята выполняют тренерское задание сегодня.

Но нельзя забывать о том, что регулярный чемпионат и плей-офф — это разные вещи, там всё может перевернуться.

Савиков застолбил за собой место в основе? У нас есть ротация, мы смотрим, кто лучше готов на данный момент. Рады, что Савиков забивает голы. Шутим, что стал добрасывать (улыбается).

В чем прибавила "Северсталь" с начала сезона? Да во всем! Ребята сыгрались, привыкли к требованиям тренеров и специфике того хоккея, который им предлагают», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.