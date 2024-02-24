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    Кудашов: Хорошо, что в концовке чемпионата нам даются такие серьёзные игры

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против «Адмирала» (4:3 ОТ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «В первую очередь хочу поздравить Никиту Гусева, потому что такие события — это действительно серьёзный результат, а не 100-й или 200-й гол, или ещё какие-то промежуточные отметки. Поэтому поздравим его в первую очередь.

    Второе — хочу сказать, что хорошо, что в концовке чемпионата нам даются такие серьёзные игры. Мы играем под давлением и реально играем каждый матч на победу, стараясь его выиграть. И давление от этого ещё больше. И как оказывается, играть под давлением — для нас пока сложно. Но мы находим пути к этим победам и будем ещё улучшаться в некоторых компонентах.

    Ни разу не предупреждал, что с таким соперником, который уже почти в отпуске, сложно играть. Но предупреждал, что "Адмирал" — это хорошая команда. Она очень сложная и тяжёлая. Я вам больше скажу, что с 2019 года мы ни разу здесь не выигрывали у "Адмирала". Даже забить практически не получалось? Вот видите — вы тем более это знаете. Поэтому это очень тяжёлый соперник. И не имеем значения, есть ли у него стимул, потому что стимул находится всегда — испортить кому-то настроение, сыграть для себя, для семей, для своего города. Поэтому это всегда опасно. И я очень рад. Да, есть ошибки, это давление иногда мешает правильно и расслабленно играть, но тем не менее весь плей-офф будет таким», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    После этого матча «Динамо» с 96 очками возглавило таблицу Западной конференции, «Адмирал» остался на 11-й строчке на Востоке с 54 баллами.

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