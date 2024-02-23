«Сочи» — «Куньлунь»: счет матча 6:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛобыгралсо счетом 6:3.

У победителей дублем отличился Матвей Мичков, по голу забили Михал Криштоф, Глеб Корягин, Николай Чебыкин и Артур Тянулин. В составе гостей по шайбе забросили Тайлер Вонг, Паркер Фу и Колин Кэмпбелл.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) Голы: Криштоф — 9 (Чебыкин, Ибрагимов), 3:16 — 1:0. Корягин — 3 (Мичков, Хуснутдинов), 7:48 — 2:0. Вонг — 7 (Оттенбрайт), 19:16 — 2:1. Мичков — 18 (Арт.А. Волков, Тянулин), 21:13 — 3:1. Чебыкин — 7 (Манухов, Рассказов), 26:52 — 4:1. Тянулин — 17 (Хуснутдинов), 28:10 — 5:1. П. Фу — 10 (бол., Граовац, Йип), 39:32 — 5:2. Мичков — 19 (Хуснутдинов), 40:59 — 6:2. Кэмпбелл — 7 (С. Фу, П. Фу), 57:51 — 6:3Вратари: Бердин — Джурасик (Лазушин, 28:10)Штраф: 12 — 6Броски: 26 (13+6+7) — 46 (17+12+17)

«Сочи» с 53 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Куньлунь» с 52 очками — на десятой строчке.