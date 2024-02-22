Заварухин: Сыграли где-то строго, где-то в прессинг, хорошие голы забили

Главный тренер «Автомобилиста»прокомментировал гостевую победу над астанинским(4:1).

«Понимали, что „Барыс“ при своих болельщиках, на них ничего не давит, будут играть активно. Здорово, что парни выполнили установку на игру — сыграли где-то строго, где-то в прессинг, хорошие голы забили, молодой парень Каштанов отличился наконец, поздравляю его — есть прогресс у екатеринбургского хоккея. Не получалось в большинстве немного, поправим этот компонент. Принципиально ли начинать плей-офф дома? Домашние стены помогают, будет приятно там начать, лучше там начинать. У Волка плановая ротация, он делает хороший объём работы, он один из лидеров, дали ему день отдыха», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 80 очков в 67 играх и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 38 очками после 66 матчей идет на последней строчке.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 25 февраля.