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    Заварухин: Сыграли где-то строго, где-то в прессинг, хорошие голы забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал гостевую победу над астанинским «Барысом» (4:1).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Понимали, что „Барыс“ при своих болельщиках, на них ничего не давит, будут играть активно. Здорово, что парни выполнили установку на игру — сыграли где-то строго, где-то в прессинг, хорошие голы забили, молодой парень Каштанов отличился наконец, поздравляю его — есть прогресс у екатеринбургского хоккея. Не получалось в большинстве немного, поправим этот компонент. Принципиально ли начинать плей-офф дома? Домашние стены помогают, будет приятно там начать, лучше там начинать. У Волка плановая ротация, он делает хороший объём работы, он один из лидеров, дали ему день отдыха», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

    «Автомобилист» набрал 80 очков в 67 играх и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 38 очками после 66 матчей идет на последней строчке.

    В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 25 февраля.

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