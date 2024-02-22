Кравец: В целом с нашей стороны была хорошая игра

Главный тренерподвел итог матча против(2:3 ОТ).

«Конечно, настраивались на победу, понимали, что это последний домашний матч в регулярке. Попробовали новые звенья, достаточно хорошо играли ребята, создавали моменты, жаль, что не забивали. Недостаточно одних голов в большинстве. Но даже и в третьем периоде, несмотря на два пропущенных гола, у нас были моменты, когда могли вырвать победу.

К сожалению, не получилось, но в целом с нашей стороны была хорошая игра», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Авангард» опустился на второе место на «Востоке» с 91 очком. «Лада» идет седьмой с 74 очками.